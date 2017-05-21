ماذا قال زيدان لكريستيانو رونالدو بعد الفوز بالدوري الإسباني؟

أعرب الفرنسي زين الدّين زيدان مدرب فريق ريال مدريد عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم للمرة الـ 33 في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 2/0 على مضيفه مالاغا في المرحلة الـ 38 (الأخيرة) للمسابقة اليوم الأحد..

وقال زيدان في تصريحات إعلامية عقب المباراة: “إنني سعيد للغاية بالتتويج باللقب.. أنا بطل الدوري”.

وتابع زيدان: “أعتقد أنه من الجميل أن نحصل على البطولة بعد العمل الشاق الذي قمنا به خلال 38 مباراة، الدوري الإسباني هو الأفضل في العالم حاليًا، والفوز بهذه الطريقة يسعدني”.

وأوضح زيدان: “كما جرت العادة في أي مسابقة، كانت هناك بعض اللحظات السيئة، ولكننا حققنا هدفنا النهائي بتلك المجموعة الرائعة من اللاعبين، كانت هناك بعض الصعوبات ولكنه أمر عادي، وأن تتربع على الصدارة بعد 38 أسبوعًا أمر رائع”.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أنه كان يدرك أن ريال مدريد لم يُتوَّج باللقب منذ فترة طويلة، حيث كان يعلم أن اللقب المفضل لجماهير الفريق هو الدوري، خاصة أن الفريق الملكي هو الأفضل في العالم حاليًا.

وكشف زيدان عن فحوى حديثه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب المباراة، حيث قال له: “إنك تصنع الفارق دائمًا.. أنت لاعب استئنائي بالفعل”.

وأكد زيدان أن الفرصة مواتية أمامه لإعداد لاعبيه جيدًا قبل المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الثالث من يونيو المقبل في العاصمة الويلزية كارديف.

واختتم زيدان حديثه قائلًا: “إنه أسعد يوم في مسيرتي الرياضية، لم تفارقني الابتسامة اليوم، إن سعادتي تبدو مضاعفة بعد هذا الانتصار، وأعتقد أننا اجتهدنا بالفعل”.

وبات زيدان، الذي قاد ريال مدريد لاستعادة اللعب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2011/2012، سادس لاعب سابق في تاريخ ريال مدريد يتوَّج بلقب الدوري الإسباني كمدرب للفريق الملكي، بعد بيرند شوستر وفيسينتي دل بوسكي وخورخي فالدانو ولويس مولوني وميغيل مينوز.

وأبدى سيرخيو راموس مدافع فريق ريال مدريد سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 93 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الذي عجز عن الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه خلال الموسمين الماضيين.

وقال راموس خلال تصريحات إعلامية عقب المباراة: “لقد عانينا كثيرًا من هذا الموسم الطويل، ولكن هذه هي المكافأة المناسبة في النهاية”.

وأوضح راموس: “أعتقد أننا نستحق التتويج بهذا اللقب، وهذه هي الطريقة الأفضل لجني ثمار عملنا”.

وكشف راموس عن كلمة السر في تتويج ريال مدربد بالبطولة، حيث قال: “أعتقد أن السبب الرئيس في فوزنا باللقب يتمثل في أننا كنا نلعب أي مباراة وكأنه لقاء نهائي، حيث كنا نلعب بنفس القوة”.

واستدرك لاعب ريال مدريد قائلًا: “رغم أننا ابتعدنا عن مستوانا المعتاد في بعض المباريات، ولكننا نجحنا في استعادة الاتزان سريعًا، لنقف في النهاية على منصة التتويج”.

وشدّد راموس على صعوبة المنافسة مع برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، مشيرًا إلى أن الدوري الإسباني هو الأقوى والأصعب في العالم حاليًا.

وأكد راموس أن احتفاظ اللاعبين بهدوئهم كان أحد العوامل المهمة في الحصول على لقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2011/2012.