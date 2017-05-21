ريال مدريد بطلًا للدوري الإسباني (صور)

تُوِّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم للمرة الـ 33 في تاريخه، عقب فوزه 2/0على مضيفه ملقه في ختام المرحلة الـ 38 (الأخيرة) للمسابقة اليوم الأحد.

وكان ريال مدريد بحاجة لحصد نقطة التعادل فقط لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2011/2012، دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى التي جرت بالتوقيت نفسه ضمن المرحلة ذاتها بين غريمه التقليدي برشلونة وضيفه إيبار، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 4/2.

وارتفع رصيد ريال مدريد، الذي حقق فوزه الـ 29 في المسابقة هذا الموسم، والسادس على التوالي في المسابقة، إلى 93 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي أخفق في الاحتفاظ باللقب الذي ناله في الموسمين الماضيين.

في المقابل، تجمد رصيد مالاغا، الذي تكبد خسارته السادسة عشر في البطولة هذا الموسم، والأولى منذ أكثر من شهر، عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 2، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سبق له أن أحرز في مباراتي الفريق الماضيتين بالبطولة أمام إشبيلية وسيلتا فيغو.

ورفع رونالدو بهذا الهدف رصيده التهديفي في المسابقة إلى 25 هدفًا هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث بقائمة هدافي البطولة، التي تربع على صدارته منافسه اللدود الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة برصيد 37 هدفًا.

وفي الشوط الثاني، عزز كريم بنزيما تقدم الضيوف، بتسجيله الهدف الثاني لريال مدريد (المثير للجدل) في الدقيقة 55، حيث اعترض لاعبو مالاغا على صحة الهدف بداعي وقوع المهاجم الفرنسي في مصيدة التسلل ولكن دون جدوى.

وحقق فريق العاصمة الإسبانية رقمًا مميزًا بهز شباك منافسيه في 50 مباراة متتالية بالدوري، مسجلًا في مبارياته بكل البطولات هذا الموسم، علمًا بأنه أكثر الفرق فوزًا في المسابقة في الموسم الحالي برصيد 29 انتصارًا، كما أنه الأقل تعرضًا للخسارة، عقب تلقيه 3 هزائم فقط، ليأتي تتويجه باللقب عن جدارة واستحقاق كاملين.

وعزز ريال مدريد بتتويجه اليوم رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولًا على لقب البطولة، موسعًا الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه برشلونة إلى 9 ألقاب.

وبات الفرنسي زين الدين زيدان سادس لاعب سابق في تاريخ ريال مدريد يتوَّج بلقب الدوري الإسباني كمدرب للفريق الملكي، بعد بيرند شوستر وفيسينتي دل بوسكي وخورخي فالدانو ولويس مولوني وميغيل مينوز.

ويأمل ريال مدريد في مواصلة حصد الألقاب عندما يواجه يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثالث من يونيو القادم بالعاصمة الويلزية كارديف.