أتلتيكو مدريد يودّع فيسنتي كالديرون بفوز معنوي على أتلتيك بلباو

ودّع أتلتيكو مدريد ملعبه المحبوب استاد فيسنتي كالديرون بأفضل طريقة بعد الفوز 3/1 على أتلتيك بلباو اليوم الأحد بفضل ثنائية من فرناندو توريس قبل أن ينتقل إلى استاد جديد في الموسم المقبل.

وهزَّ توريس، الذي بدأ مسيرته مع أتلتيكو مدريد في الاستاد الذي شُيِّد قبل 51 عامًا وعمره 17 عامًا في 2001، الشباك من مدى قريب بعد ضربة رأس من أنطوان غريزمان في الدقيقة 8 وأضاف الهدف الثاني من متابعة لضربة رأس من كوكي في الدقيقة 11.

وأعاد البديل إينياكي وليامز الأمل لبيلباو في منتصف الشوط الثاني ليعزز فرصه في احتلال المركز السادس لكن أنخيل كوريا أحرز آخر هدف في الدوري باستاد كالديرون في الدقيقة 89.

ويستضيف الاستاد نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة ألافيس يوم السبت المقبل بينما ستكون آخر مباراة على الملعب بين أتلتيكو مدريد وفريق مكون من “أساطير” النادي يوم الأحد المقبل قبل الانتقال إلى استاد واندا ميتروبوليتانو الذي تبلغ سعته 67 ألفًا.

وأنهى أتلتيكو مدريد الدوري في المركز الثالث برصيد 78 نقطة بينما أهدر أتلتيك بلباو فرصة احتلال المركز السادس والتأهل لتصفيات الدوري الأوروبي لصالح ريال سوسيداد الذي تعادل 2/2 مع سيلتا فيغو بفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله المهاجم خوانمي.

وكان بإمكان أتلتيك بلباو صاحب المركز السابع التأهل إلى الدوري الأوروبي لو فاز برشلونة بالكأس.