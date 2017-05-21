برشلونة يغري مالاغا بمكافآت مالية للفوز على ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد إن برشلونة عرض مكافآت وحوافز مالية على فريق مالاغا بهدف سعي الأخير لتحقيق الفوز على ريال مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

ويحتاج برشلونة إلى ما يشبه المعجزة للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثالثة على التوالي، فهو بحاجة إلى الفوز على إيبار على ملعب كامب نو، مقابل خسارة ريال مدريد أمام مالاغا.

في حين أن ريال مدريد يحتاج لتجنب الخسارة والظفر بنقطة وحيدة للتتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 2012.

وأوضحت التقارير الإسبانية اليوم أن برشلونة عرض حصول الفريق الأندلسي على مبالغ لم يتم الكشف عن حجمها مقابل الفوز على ريال مدريد.

وكانت الصحف المقربة من برشلونة شككت في احترافية لاعبي مالاغا، على اعتبار أن الفريق سيحصل على مليون يورو من الفريق الملكي حال فوز الأخير باللقب بناءً على بند في عقد اللاعب إيسكو المنتقل من مالاغا لريال مدريد صيف 2013.

لكن مدرب الفريق، خوسيه ميغيل غونزاليس، “ميتشل” رد على ذلك بالقول “لا يعجبني التشكيك في قدرة اللاعبين، لا أتسامح مع ذلك.. إنهم لاعبون جيدون وقد أثبتوا ذلك مهما كان المنافس”.

وسبق لميتشل اللعب لريال مدريد 11 موسمًا أحرز خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية.