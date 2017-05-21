جماهير إشبيلية تودع سامباولي بصافرات الاستهجان.. والمدرب: لست خائنًا

أكد خورخي سامباولي، مدرب إشبيلية، خبر مغادرة الفريق الأندلسي لتسلم مهمة تدريب المنتخب الأرجنتيني، مطالبا الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع فريقه ودفع مبلغ الشرط الجزائي في عقده.

وودعت جماهير إشبيلية، المدرب الأرجنتيني بصافرات الاستهجان خلال لقاء أوساسونا الذي فاز به الفريق 5-0 كتعبير عن غضبها من قراره مغادرة الفريق والرحيل نحو منتخب بلاده.

وطالب خوسيه كاسترو، رئيس إشبيلية، الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدفع الشرط الجزائي في عقد سامباولي قبل السماح له بمغادرة الفريق.

وقلل المدرب السابق لمنتخب التشيلي من صافرات الاستهجان، قائلا: “لست خائنا أنا فقط لبّيت نداء بلدي، الصحافة تريد أن تصنع الحدث ما فعلته أني عملت هنا كمحترف لمدة سنة واحترمت عقدي”.

وأضاف سامباولي موجها كلامه للاتحاد الأرجنتيني: “لن أضغط على أحد، رئيس إشبيلية على علم بكل شيء والاتحاد الأرجنتيني عليه أن يجلس معه على الطاولة ويحل مشكلة عقدي والشرط الجزائي”.

وكان المدرب الأرجنتيني وعد جماهير إشبيلية بأنه لن يدرب أي فريق آخر، وأنه سيترك منصبه فقط من أجل منتخب بلاده.

وما زال في عقد سامباولي مع إشبيلية موسم آخر.