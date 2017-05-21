موناكو يرفض عرضًا قياسيًا من ريال مدريد لضم مبابي

كشفت صحيفة “صنداي تليغراف” البريطانية عن أن موناكو رفضَ عرضا خرافيا للاستغناء عن خدمات مهاجمه الشاب كليان مبابي لصالح ريال مدريد، حال قبوله سيصبح اللاعب البالغ عمره 18 عاما أغلى لاعب في العالم.

وقد يتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، اليوم الأحد، حال عدم خسارته على أرض مالاغا ليزيد الفارق مع برشلونة حامل اللقب إلى نقطة واحدة على الأقل في الجولة الأخيرة لليغا.

وسيحصل النادي الملكي على الثنائية حال فوزه على يوفنتوس الإيطالي في الثالث من يونيو/حزيران المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف ليصبح أول ناد يحتفظ باللقب الأوروبي الكبير.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترددت أنباء عن عرض قياسي لموناكو، بطل الدوري الفرنسي، للحصول على خدمات مبابي لكن تم رفضه.

وبات الفرنسي بول بوغبا أغلى لاعب في العالم عندما انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.

وتعتقد صحيفة “صنداي تليغراف” أن موناكو يرغب في الاحتفاظ بمهاجمه الشاب الموسم المقبل ولا يفكر في بيعه قبل كأس العالم المقبل في روسيا.

وشارك اللاعب الفرنسي في 44 مباراة مع موناكو في كل المسابقات هذا الموسم وسجل 26 هدفا وصنع ثماني تمريرات حاسمة.

وتكهنت وسائل إعلام أوروبية بانتقال محتمل لمبابي، وهو أصغر لاعب في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا يصل إلى 14 هدفا في الدوري في القرن الـ 21، إلى يوفنتوس أو برشلونة أو ريال مدريد.

لكن فاديم فاسيلييف، نائب رئيس موناكو، يأمل أن يبقى مبابي، وهو أيضا أول لاعب يهز الشباك في أول أربع مباريات له في أدوار خروج المهزوم بدوري أبطال أوروبا، لموسم واحد آخر على الأقل.