جيرارد بيكيه ينوي دخول عالم الصحافة.. تعرّف على السبب

قرّر المدافع الإسباني المثير للجدل، جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، إحداث مقاولة إعلامية، في محاولة للرد من خلالها على ما يتعرض له اللاعبون من شائعات وظلم إعلامي.

وكان المدافع الدولي الإسباني قد عبّر عن غضبه من شائعات نشرتها عدة صحف حول قيامه بمخالفة سير وحصوله على ناقص 6 نقاط من رخصة القيادة بسبب السرعة، وهو ما دفعه للإعلان عن دخول مغامرة الصحافة في المستقبل.

وكتب المدافع الإسباني: ” هدفي في الأشهر القادمة خلق وسيلة إعلامية مختلفة وصادقة، أشعر بالغضب، تعبت من الشائعات”.

ويملك بيكيه شركة لألعاب الفيديو لكنها تخسر في السنوات الأخيرة، حيث سجلت عام 2015 خسارة بلغت حوالي 672 ألف يورو.