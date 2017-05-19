سامباولي يقرّ باقتراب تعيينه مدربًا لمنتخب الأرجنتين

قال خورخي سامباولي مدرب إشبيلية اليوم الجمعة إنه لا يستطيع أن يرفض أي عرضٍ جاد لتدريب منتخب بلاده الأرجنتين لكرة القدم مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الاتحاد المحلي وإشبيلية في مراحل متقدمة.

واختار الاتحاد الأرجنتيني للعبة، الذي أقال إدغاردو باوزا الشهر الماضي بعد قيادته الفريق في 8 مباريات، سامباولي لقيادة المنتخب وانعاش آماله في تصفيات كأس العالم 2018.

وتحتل الأرجنتين أحد عمالقة اللعبة في أمريكا الجنوبية المركز الخامس قبل 4 مباريات على نهاية التصفيات ما يعني إمكانية غيابها عن البطولة التي تستضيفها روسيا العام المقبل.

وقال سامباولي في مؤتمر صحفي اليوم: “حلمي منذ طفولتي تدريب منتخب بلادي.. منتخب الأرجنتين أبدى نيّة واضحة في التعاقد معي”.

وأكد أنه لم يوقّع على أي عقد بعد مضيفًا: “سأرحل عن هنا (إشبيلية) فقط من أجل تولي مسؤولية تدريب منتخب بلادي. هذا عرض لا يمكنني رفضه”.

وأنهى سامباولي مسيرة طويلة في أمريكا الجنوبية بعد تدريب تشيلي وقيادتها إلى لقب كأس كوبا أمريكا 2015 لينتقل إلى إشبيلية في موسمه الأول في أوروبا.

وقاد المدرب الأرجنتيني إشبيلية للمركز الرابع في الدوري الإسباني وهو أفضل مركز للفريق منذ 2010.

كما قاد الفريق إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2010 قبل أن يخرج على يد ليستر سيتي بالخسارة 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

لكن في المراحل الأخيرة من الموسم فاز الفريق 3 مرات في آخر 13 مباراة ليفقد المركز الثالث بالدوري لصالح أتليتيكو مدريد.

وقال سامباولي: “هذا الوضع يتم حله الآن وليس قبل ذلك لأنه كان أمامنا الكثير من المباريات. يمكننا الآن الحديث عن (الأرجنتين).. لأننا حققنا أهدافنا لكن هذا الأمر ليس بيدي”.

“لو لم يتم التوصل لاتفاق بشأن المفاوضات لن أرحل إلى أي مكان. لن أترك إشبيلية إلى أي نادٍ آخر”.