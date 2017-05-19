برشلونة يستعيد مدافعه في آخر مباراتين بالموسم

تلقَّى برشلونة خبرًا سارًا قبل مواجهة إيبار في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل بعودة مدافعه جيرارد بيكيه الذي غاب عن مباراة الأسبوع الماضي أمام لاس بالماس.

وتلقّى المدافع الدولي الإسباني ترحيبًا حارًا لدى مشاركته في التدريبات اليوم الجمعة، ويبدو أن سيحظى برعاية طبية من أجل مشاركته في آخر مباراتين في الموسم مع برشلونة.

وخرج بيكيه من تشكيلة برشلونة قبل السفر في رحلة طويلة إلى جزر الكناري بعدما أعلن النادي أنه انتقل إلى المستشفى بسبب آلام بالمعدة ليعاني خط دفاع حامل اللقب.

وتقلّصت الخيارات في خط الدفاع في ظل إيقاف سيرجي روبرتو وإصابة جيريمي ماتيو وأليكس فيدال لكن عودة بيكيه ستدعم صفوف الفريق أمام إيبار ثم الافيس في نهائي كأس الملك الأسبوع المقبل.

ويبدو الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بعيدًا عن المشاركة أمام إيبار بسبب إصابة عضلية تعرّض لها خلال الإحماء قبل مباراة لاس بالماس.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري برصيد 90 نقطة بفارق 3 نقاط أمام برشلونة، ويقف في طريقه نحو الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2012 مالاغا البعيد عن منطقة الهبوط بقيادة المدرب ميتشل الذي أمضى 14 موسمًا مع ريال مدريد تُوِّج خلالها بالعديد من الألقاب.

ويحتاج النادي الملكي لعدم الخسارة أمام ملقة بصرف النظر عن نتيجة مباراة برشلونة وإيبار ليتوج بلقبه الأول لليغا منذ 2012.