تعرّف على قميص برشلونة للموسم المقبل (صورة)

كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة، عن قميص برشلونة للموسم المقبل، والذي سيحمل اسم الشركة اليابانية “راكوتين” الراعية الجديدة للفريق.

وقالت صحيفة “سبورت” المقربة من الفريق الكتالوني، إن “قميص برشلونة الجديد، سيستخدم ألوان النادي الكتالوني المميزة، وإن التغيير الوحيد هو أن الخطوط الطولية أصبحت أقل عرضًا.

وتابعت الصحيفة: “القميص الثاني، سيحمل اللون الأحمر الخمري، ويشبه ألوان قيمص روما الإيطالي، أما القميص الثالث فيميل إلى اللون الأزرق”.

وأضافت: “القميص يحتوي على 7 خطوط طولية، وسيكون 4 منها باللون الأحمر، و3 باللون الأزرق، على أن يكون لون (الياقة)، والأكمام باللون الأزرق الملقم بالأحمر”.

يشار إلى أن برشلونة وقَّع مع شركة راكوتين عقد رعاية يمتد حتى 2021، وأوضحت الصحيفة أن الإعلان عن القميص الجديد سيكون بعد نهاية الموسم.