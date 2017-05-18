أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة الحسم أمام مالاغا

شهدت تدريبات ريال مدريد اليوم الخميس عودة الويلزي غاريث وداني كارفخال لصفوف الفريق استعدادًا لمواجهة مالاغا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وتعرض بيل للإصابة خلال مواجهة برشلونة في الـ 23 من أبريل ولم يلعب أي مباراة منذ ذلك الحين.

في حين تعرض كارفخال لإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي الملكي عبر موقعه على الإنترنت بأن الثنائي (جاريث بيل وداني كارفخال) تواجدا لأول مرة على العشب وتدرّبا بمفردهما بعيدًا عن زملائهم، وبالتالي فإن الثنائي يقتربان كثيرًا من العودة مرة أخرى إلى تشكيلة الفريق.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 90 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة، يحتاج الأول لنقطة وحيدة على الأقل لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 2012.

ولم يكشف ريال مدريد عن إمكانية لحاق اللاعبيْن بمواجهة مالاغا، لكنه يأمل أن يكونا جاهزين لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في الثالث من الشهر المقبل.