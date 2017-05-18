كم مرة واجه ميتشيل مدرب مالاغا ريال مدريد سابقًا؟

يواجه ريال مدريد الأحد القادم فريق مالاغا بهدف الحصول على التعادل على الأقل لاستعادة لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائنه منذ موسم 2011/2012، ويواجه في اللقاء أيضًا ميتشيل المدرب الذي لعب في صفوفه وصنع تاريخه كلاعب.

وواجه ميتشيل فريقه السابق ريال مدريد في 6 لقاءات حين كان مدربًا لغرناطة وإشبيلية، فاز في واحدة وخسر 5 منها 4 مرات مع غرناطة ومرة مع إشبيلية، لكن الفوز الوحيد حين كان مدربًا لإشبيلية بهدف لصفر موسم 2012/2013، وكان حينها مدرب الفريق الملكي البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتشكك الصحافة الكتالونية في أن مدرب مالاغا العاشق لريال مدريد سيسهل مهمته في اللقاء الأخير ويمنحه لقب الدوري الإسباني.

ولم يخسر ريال مدريد في مالاغا بعدما غيّر الفريق الأندلسي اسمه سوى مرة واحدة حيث فاز 9 مرات وتعادل 5 مرات.

وخسر ريال مدريد في مالاغا 3/2 في 22 ديسمبر 2012 وكانت على يد لاعبه الحالي إيسكو الذي كان لاعبًا في مالاغا وتألق خلال اللقاء حيث سجل هدفًا وكان الباراغوياني روكي سانتا كروز النجم الثاني في اللقاء وسجل هدفين.