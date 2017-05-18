أحذية أنتونيلا.. دليل بقاء ميسي في برشلونة (فيديو)

شارك ليونيل ميسي ولويس سواريز نجما برشلونة في افتتاح متجر الأحذية الذي يملكه كل من صديقتيهما أنتونيلا روكوزو صديقة ميسي وصوفيا بالدي زوجة سواريز في المدينة الكتالونية يوم الأربعاء.

واقترب ميسي من توقيع عقد جديد مع النادي الكتالوني يبقيه في برشلونة حتى 2022.

ويرى البعض إن افتتاح زوجة ميسي لمشروع في كتالونيا يدعم بقوة أخبار بقائه في برشلونة.

ويعطي المشروع الجديد مؤشرا على بقاء عائلة ميسي في برشلونة لأطول وقت ممكن دون أن يكون هناك أي نية للرحيل عن إسبانيا أو برشلونة.

وحضر افتتاح المتجر -أيضا- سيسك فابريغاس لاعب وسط تشيلسي وزوجته دانييلا سمعان الصديقة المقربة من أنتونيلا وذلك بعد أقبل من أسبوع من تتويج تشيلسي بلقب البريميرليغ.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 90 نقطة بعد الفوز على سيلتا فيغو وهو ما يعني أن تفاديه الهزيمة أمام مالاغا في ختام الموسم يوم الأحد سيمنحه اللقب على حساب برشلونة.