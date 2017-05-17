ريال مدريد يثأر من سيلتا فيغو.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

بات ريال مدريد على مشارف التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما اجتاز واحدة من عقبتين في حملته لاستعادة البطولة، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / 1 على مضيفه سيلتا فيغو في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ21 للبطولة، أمس الأربعاء.

وارتقى الريال، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، إلى صدارة البطولة بعدما رفع رصيده إلى 90 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الفائز باللقب في الموسمين الماضيين، وذلك قبل مرحلة واحدة على انتهاء المسابقة.

وأصبح يكفي الفريق الملكي الحصول على نقطة التعادل في مباراته المتبقية بالبطولة أمام مضيفه ملقة، الأحد المقبل، ليستعيد اللقب الذي لم يتوج به منذ موسم 2011 – 2012، دون النظر لنتيجة مباراة برشلونة مع ضيفه “إيبار” التي ستجرى في الوقت نفسه.

في المقابل، تجمد رصيد سيلتا، الذي تلقى خسارته الـ19 في البطولة هذا الموسم، عند 44 نقطة في المركز الـ13.

وواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني للريال في الدقيقتين العاشرة و48.

وتضاعفت معاناة سيلتا في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين في الدقيقة 63، عقب طرد نجمه إياجو أسباس لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، قلص جون جويديتي الفارق، بتسجيله هدفًا لمصلحة سيلتا في الدقيقة 69، غير أن أصحاب الأرض لم يهنأوا بتقليص الفارق كثيرًا، بعدما أحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ولاعب الوسط الألماني توني كروس الهدفين الثالث والرابع للريال في الدقيقتين 70 و88.

وشهدت المباراة توترًا كبيرًا خاصة في دقائقها الأخيرة مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء 8 مرات، بخلاف طرد أسباس.

وثأر الريال بهذا الفوز من خروجه أمام سيلتا فيغو في دور الثمانية بكأس الملك هذا الموسم، بعدما خسر 3 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويحلم الريال بالتتويج بالثنائية (الدوري الإسباني ودوري الأبطال)، لا سيما عقب تأهله للمباراة النهائية لدوري الأبطال، حيث يواجه يوفنتوس الإيطالي بالعاصمة الويلزية كارديف في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل.