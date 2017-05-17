جماهير ريال مدريد قد تحرَم من الاحتفال بلقب الدوري الإسباني

أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن ريال مدريد سيحرم من جمهوره خلال مباراة مالاغا، التي قد يتوج خلالها النادي الملكي بلقب الليغا لأول مرة منذ 2012.

وسيتقدم ريال بثلاث نقاط على برشلونة إذا فاز في ضيافة سيلتا فيغو، اليوم الأربعاء، وقبل خوض منافسات الجولة الأخيرة للدوري يوم الأحد المقبل على أرض مالاغا.

وقالت صحيفة “AS” الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن 560 مشجعًا فقط من جماهير ريال مدريد يمكنهم الحضور لمشاهدة المباراة والاحتفال بالتتويج على ملعب مالاغا.

وبلغ ريال أيضًا نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه يوفنتوس في الثالث من يونيو/ حزيران في كارديف.

وتشير الصحيفة ذاتها إلى أن ملقة منح الضيوف 560 تذكرة فقط رغم أن ملعب “لا روزليدا” يتسع إلى أكثر من 30 ألف متفرج.

وقال النادي إن لديه نحو 23 ألف متفرج يحمل تذكرة موسمية فضلًا عن بيع ستة آلاف تذكرة أخرى بقيمة 77 جنيهًا إسترلينيًا لجماهيره أي أنه لا يوجد ما يكفي من تذاكر لجماهير ريال مدريد.

وإذا فاز ريال على سيلتا فيغو فإنه سيرفع رصيده إلى 90 نقطة وهو ما يعني أن تفاديه الهزيمة أمام ملقة في ختام الموسم سيمنحه اللقب على حساب برشلونة.