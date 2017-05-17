ماذا ينتظر ريال مدريد في موقعة “بالايدوس” ضد سيلتا فيغو؟

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة صعبة ومثيرة أمام سيلتا فيغو مضيفه على ملعب “بالايدوس”، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 87 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، بينما يبقى سيلتا فيغو في المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.

مواجهة حاسمة

لا شك أن هذا اللقاء يبدو حاسمًا في صراع الفوز بلقب الليغا، خاصة أن الفوز يعني اقتراب ريال مدريد بنسبة تزيد عن 80% من التتويج، حيث يكفيه التعادل أمام مالاغا في اللقاء الأخير بالدوري خارج الديار.

ويسعى ريال مدريد لقطع خطوة كبيرة نحو استعادة لقب الليغا الغائب منذ موسم 2011 – 2012، بينما تبدو الأجواء مشتعلة بعدما أعلن مسؤولو نادي سيلتا فيغو أنهم يتمنون فوز برشلونة بلقب الدوري.

وقال كارلوس مورينو ، رئيس نادي سيلتا فيغو، قبل ساعات من اللقاء المرتقب إنه يتمنى فوز برشلونة بلقب الليغا، موضحًا أنه يحب طريقة لعب البارسا وهو ما يضفى سخونة على الأجواء في المباراة.

ويدرك ريال مدريد أن المواجهة لن تكون سهلة، خاصة أن منافسة برشلونة سقط أمام سيلتا فيغو بنتيجة 4-3، وبالتالي سيكون المنافس يترقب هذه المواجهة لإثبات قدرات لاعبيه.

تدوير زيدان

يبدو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، واقعيًا وهادئًا لأقصى الحدود رغم كل الضغوط التي يواجهها ثعلب الصحراء في المراحل الأخيرة من سباق الفوز بلقب الليغا وأيضاً لقب دوري أبطال أوروبا.

واستطاع زيدان أن يتعامل بكل واقعية مع المباريات الماضية من عمر الليغا ويتبع سياسة التدوير التي يريح من خلالها نجومه، وهو ما حدث في لقاء إشبيلية الأخير بالدوري الذي شهد إراحة مارسيلو وكريم بنزيما وإيسكو وعدم مشاركتهم مع الدفع بمودريتش وكاسيميرو في الشوط الثاني فقط.

وأصبح زيدان يملك فريقين تقريبًا في صفوف ريال مدريد يستطيعان أن يحققا الانتصارات رغم قوة المنافس، وهو ما يعطي الفريق قوة إضافية في مواجهة أي خصم.

ويرى المحلل الكروي هيثم فاروق، محلل قنوات “بي إن سبورت”، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن زيدان من المدربين الرائعين الذين أظهروا قدراتهم هذا الموسم.

وأضاف: “ريال مدريد يملك الخبرات الرائعة التي تمكنه من الفوز بالبطولات وتقديم مستويات مميزة وهو ما نستشعره في أداء اللاعبين وكفاحهم ووجود بدائل”.

أسلوب بيريزو

استطاع بيريزو المدرب الأرجنتيني صاحب الـ47 عامًا أن يقدم كرة رائعة ومنظومة تكتيكية مميزة مع سيلتا فيغو وهو ما يزيد صعوبة اللقاء بالنسبة لريال مدريد.

يتسم أسلوب بيريزو بالحماس خاصة أنه دافع عن ألوان سيلتا وهو لاعب في الفترة بين 2001 إلى 2005 ويعلم جيدًا أهمية إسعاد جماهير الفريق ومدى حبهم وعشقم لألوان ناديهم.

لم يحقق بيريزو بطولة مع سيلتا كمدرب ولكنه قاد الفريق لنصف نهائي الدوري الأوروبي هذا العام وهو إنجاز مهم للمدير الفني الذي خاض مع الفريق 146 مباراة منذ يونيو 2014 وحتى الآن فاز 61 لقاء وخسر 50 مرة وتعادل 35 مرة.

ويرى محمود فايز، محلل أداء منتخب مصر، في تصريحاته لـ”إرم نيوز”، أن بيريزو مدرب ينتمي للمدرسة الواقعية يعلم قدرات لاعبيه ويقدم أسلوبًا تكتيكيًا يعتمد على ملء منطقة وسط الملعب.

وأضاف: ” بيريزو صنع فريقًا جيدًا لسيلتا فيغو وأعتقد أنه لن يكون لقمة سائغة لريال مدريد”.

القوة الضاربة

يعتمد ريال مدريد على القوة الضاربة المتمثلة في النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يعيش أوج تألقه ويهز الشباك ببراعة في أغلب مبارياته رغم ابتعاده لفترة للإصابة، وسجل في الدوري 22 هدفًا خلال 27 مباراة.

ولا شك أن مثلث الوسط توني كروس وكاسيميرو ومودريتش يمثل قوة ضاربة لريال مدريد بل وهو المحرك الأساسي لتشكيلة الفريق الملكي الذي يلعب كرة جماعية.

في المقابل، يراهن سيلتا فيغو على نجمه الأبرز آسباس الذي سجل 18 هدفًا هذا الموسم وهو اللاعب الأهم في تشكيلة المدرب بيريزو.

ويلمع اسم الجناح السريع سيستو والمهاجم كلاوديو بوافيو ودانيال واس.