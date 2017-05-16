نيمار: أحلم بالتتويج بالكرة الذهبية

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

أجرت صحيفة “فرانس فوتبول” حوارا مع النجم البرازيلي نيمار، تحدث خلالها عن لعبه بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحلمه بالتتويج بالكرة الذهبية.

وقال نيمار: “أحلم بأن أصبح الأفضل بكل تأكيد، لكن البعض يتحدث كأنني لن أقدر على فعل هذا وأنا في برشلونة.. أعتقد أنني قادر على تحقيق الأمر، لكن بهدوء وروية، لا أتعجل، لا ألعب من أجل تحقيق هذا الأمر فقط”.

وأشار اللاعب إلى أنه يحلم بالتتويج بالكرة الذهبية، لكن دون تسرع.

وأضاف: “ما أرغب فيه هو اللعب بجانب أفضل لاعبي العالم وأفضلهم جميعاً هو ليو ميسي.. أنا سعيد بدوري هذا العام”.

وأشار اللاعب إلى أنه “يرى هذا العام الأفضل له على الصعيد الفردي مع برشلونة، وأعتبر أنه لكي يصبح هذا الأمر صحيحاً فإنه يأمل في الفوز بالليغا وكأس الملك”.

وأبرز اللاعب أن “الفضل في تطور منتخب البرازيل مؤخراً يعود إلى مدرب الفريق الجديد تيتي”.