زيدان يصفح عن موراتا

صفح زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن مهاجمه ألفارو موراتا، الذي أبدى انزعاجه خلال استبداله خلال الفوز برباعية مقابل هدف على أشبيلية، يوم الأحد.

وبدا الدولي الإسباني منزعجا أثناء استبداله خلال المباراة التي سجل خلالها كريستيانو رونالدو هدفين بين الرباعية وأضاف ناتشو وتوني كروس باقي الرباعية.

ورغم ذلك قال زيدان إن غضب موراتا لم يكن موجها له شخصيا، موضحا: “لم يكن غاضبا منى، بل كان غاضبًا من شيء آخر، ناقشت الأمر معه وانتهت القصة”.

ومن المتوقع أن يغيب موراتا عن تشكيلة النادي الملكي أمام سيلتا فيغو، غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من فبراير/شباط الماضي ويحل محله الفرنسي كريم بنزيما.

وانتشرت تقارير صحفية بقرب رحيل موراتا عن ريال مدريد الموسم المقبل، حيث أبدت أندية عدة بينها تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اهتمامها بضم المهاجم الشاب.

On one hand I do understand Morata’s frustration [20 goals as a “back up” player]. BUT you don’t do that, especially if Zizou is your coach. pic.twitter.com/zT4uCIysyC

— Real Madrid Stats (@RMadrid_Stats) May 15, 2017