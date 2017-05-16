هل تعلن إدارة نادي برشلونة استقالتها؟.. بارتوميو يجيب

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

عقد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، للحديث عن العديد من الأمور الشائكة حول الفريق الفترة الماضية.

ونفى بارتوميو اعتزامه الاستقالة من منصبه، واصفا ما يقال حول هذا الأمر بـ”الشائعات” وذلك خلال خطابه السنوي أمام مجلس شيوخ برشلونة، وهو هيئة استشارية شرفية، تتألف من الآلاف من قدامى أعضاء النادي.

وقال رئيس النادي الكتالوني: “فزنا بالانتخابات المبكرة في 2015، 80% من المنتدبين صدقوا على الميزانيات ونشعر بالشرعية التامة لدى اتخاذ القرارات ونحن متحمسون للغاية”.

وحقق مجلس إدارة برشلونة بقيادة بارتوميو فوزا مريحا بالانتخابات الرئاسية للنادي التي انعقدت في صيف 2015 وينتظر أن تنتهي مدته في يونيو/حزيران 2021.

ورغم ذلك فقد انتشر داخل بعض قطاعات النادي الكتالوني شائعات حول استقالة افتراضية من قبل الرئيس الذي سينقل مهامه لنائبه، جوردي كاردونير.

وخلال مداخلته أمام مجلس شيوخ النادي، تحدث بارتوميو أيضا عن قضية “نيمار 2” ووصف بدء محاكمة شفهية بشأنها بأنه أمر غير مسبوق.

ويعتقد بارتوميو أن اللاعب البرازيلي والنادي ضحية هذه القضية، التي شهدت تضاربا للمصالح بين صندوق (DIS) الذي كان يمتلك بعض حقوقه الرياضية وناديه السابق، سانتوس، مشددا أن النادي الكتالوني سيدافع عن براءته وشرفه، قائلا: “ليس صحيحا أننا تفاوضنا خلف ظهر النادي، هذا واضح والفيفا لم يدن ذلك”.