الادعاء الإسباني يتهم فالكاو وكوينتراو بالتهرب الضريبي

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

قال الادعاء الإسباني في مدريد، اليوم الثلاثاء، إنه أقام دعوى ضد لاعبي كرة القدم رادامل فالكاو وفابيو كوينتراو بتهمة إخفاء نحو سبعة ملايين يورو (7.7 مليون دولار) من الضرائب بين عامي 2012 و2014.

ويواجه الكولومبي فالكاو، لاعب أتلتيكو مدريد السابق، تهمًا تتعلق بعدم الكشف عن نحو 5.6 مليون يورو جناها من حقوق الصور.

ويتهم الادعاء البرتغالي كوينتراو لاعب ريال مدريد بعدم الإفصاح عن 1.3 مليون يورو تقريبًا حصل عليها من حقوق الصور أيضًا.

ورفض ريال مدريد التعليق.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من أتليتيكو أو أي من وكلاء أعمال اللاعبين.