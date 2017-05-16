زيدان يدافع عن نزاهة سيلتا فيغو

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

دافع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن نزاهة فريق سيلتا فيغو، الذي يلتقي مع فريقه غدًا الأربعاء في الدوري الإسباني، مؤكدًا أن لاعبي النادي الملكي مستعدون لخوض المباراتين المتبقيتين لهم في المسابقة من أجل حسم لقبها.

وتقام مباراة الغد المؤجلة بين الفريقين من مرحلة سابقة على ملعب بالايدوس، معقل سيلتا فيغو.

ولا تشكل نتيجة المباراة أي فارق مع سيلتا فيغو، مما يدفع البعض إلى التكهن بدوافع الفريق في موقف مثل هذا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء على هامش مباراة الغد: “أفكر في المباراة وحسب، فريق سيلتا فيغو الذي سيلعب على ملعبه سيتعامل باحترافية كما يجب”.

ويحتاج النادي الملكي لحصد أربع نقاط فقط من المباراتين المتبقيتين له ليعلن نفسه بطلًا لمسابقة الدوري الإسباني.

وستكون المباراة الأخيرة لريال مدريد في البطولة يوم الأحد المقبل أمام مالاغا.

وحذر زيدان من صعوبة هاتين المباراتين، حيث قال: “نحن جاهزون، أمامنا مباراتان نهائيتان وستنتهي الليغا، نحن على ما يرام من الناحية البدنية”.

ويرى زيدان أن مباراة سيلتا فيغو ستكون في غاية الصعوبة، واستطرد قائلًا: “إنها مباراة صعبة لأنه فريق جيد، ولكنني أهتم بما سنقوم به نحن”.

واعترف المدرب الفرنسي أن لاعبي فريقه لا يعانون من أي حماس مفرط ولا يفكرون كثيرًا في تحقيق “الثنائية” (بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا).

وتابع: “هذه الكلمة (الثنائية) لا تتردد داخل غرفة خلع الملابس، نفكر فقط في مباراة الغد”.

وتهرب زيدان من سؤال أحد الصحفيين حول مستقبله، وقال: “الآن أفكر في عملي اليومي فقط وفيما تبقى من الموسم، بالطبع هذا عمل شاق ومرهق ولكنني أستمتع به، أعرف أن هذا سينتهي يومًا ما ولكنني لست قلقًا، عندما أصل إلى غرفة خلع الملابس أستمتع بكل ما أجده هناك وبكل ما أقوم به وهذا لن يحرمني منه أحد”.

من جهته، طالب ادواردو بيريزو، المدير الفني لنادي سيلتا فيغو الإسباني، بضرورة وجود تواصل بين لاعبي فريقه وجماهيرهم خلال المواجهة المرتقبة.

وقال بيريزو: “سعي ريال مدريد لحسم اللقب هو عنوان المباراة ولكننا نحتاج إلى تقديم أداء كبير، إنها مباراة يجب أن تُلعب في ظل وجود اتصال مع الجماهير في المدرجات من أجل مواجهة منافس في حالة جيدة للغاية”.

ولا تشكل مباراة الغد أي فارق مع سيلتا فيغو، إلا أن بيريزو دافع عن نزاهة واحترافية فريقه وطالب لاعبيه باللعب بشكل جيد وأن يتذكروا مباراتي كأس ملك إسبانيا التي جمعتهم بريال مدريد.

يذكر أن سيلتا فيغو أطاح بريال مدريد من دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يرغب بيريزو في أن يرى من فريقه نفس قوة الأداء والالتزام في مباراة الغد.

ومباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيغو على ملعب الأخير هي مباراة مؤجلة من شهر شباط/فبراير الماضي، بسبب بعض المشكلات التي كان يعاني منها ملعب اللقاء، ولذلك ستلعب غدًا قبل أيام قليلة من مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويتوج ريال مدريد بلقب الدوري في حال حصد أربع نقاط من مباراتيه المتبقيتين في المسابقة.