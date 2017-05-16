تعرّف على ضحايا “تجديد دماء” أتلتيكو مدريد.. والمرشحون لارتداء قميص الفريق

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

قدم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أداءً راقيًا هذا الموسم، وأصبح الآن يفكر في تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى القطب الثاني للعاصمة الأسبانية مدريد إلى تجديد دماء الفريق من أجل المنافسة على جميع الألقاب المحتملة في الموسم القادم.

ويتطلع أتلتيكو مدريد إلى تدعيم مركز رأس الحربة بمهاجم من العيار الثقيل، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبي ارتكاز في وسط الملعب ومدافع شاب.

ومن أجل أن يبرم النادي الإسباني كل هذه الصفقات الواعدة، يتعين عليه أن يفتح الباب أمام خروج لاعبين أخرين متواجدين مع الفريق في الوقت الراهن، مثل الفرنسي كيفين جاميرو والأرجنتيني نيكولاس جايتان.

وانتقل اللاعب الفرنسي لصفوف أتلتيكو مدريد مقابل 32 مليون يورو، ولكنه لم يقدم الأداء المنتظر، فقد سجل 16 هدفًا، منهم 12 هدفًا في الدوري الإسباني وهدفين في بطولة دوري أبطال أوروبا وهدفين أخرين في كأس ملك أسبانيا.

وبات جاميرو في طريقه للرحيل عن أتلتيكو مدريد، الذي بدأ مشاوراته بالفعل مع مهاجمين أخرين، حيث يرغب دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، في التعاقد مع أليكسيس سانشيز، نجم آرسنال الإنجليزي، فيما ترشح الصحافة الإنجليزية مهاجم منتخب إنجلترا ونادي ليستر سيتي، جيمي فاردي، للانضمام لصفوف النادي الأسباني هذا الصيف، في الوقت الذي تتوارد فيه الأنباء من فرنسا عن اقتراب ألكسندر لاكازيت من ارتداء قميص الفريق المدريدي.

وعلى الجانب الأخر، لم يقدم الأرجنتيني جايتان أيضًا ما هو منتظر منه، ولم يبرر قيام أتلتيكو مدريد بدفع مبلغ 25 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته، ويبدو أنه في طريقه للرحيل أيضًا.