حيلة ريال مدريد لضم فينيسيوس من فلامنغو

اقترب اللاعب البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور خطوة جديدة من الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن جدد تعاقده مع ناديه الحالي فلامينغو تمهيدًا لبيعه للنادي الملكي، حسبما ذكرت صحيفة “أ س” الإسبانية اليوم الثلاثاء.

#Flamengo wonderkid Vinicius Junior with another goal for U-20 team – nice volley! pic.twitter.com/rOoDWFyZBZ

— FootballTalentScout (@FTalentScout) May 5, 2017