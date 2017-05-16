حيلة ريال مدريد لضم فينيسيوس من فلامنغو

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

اقترب اللاعب البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور خطوة جديدة من الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن جدد تعاقده مع ناديه الحالي فلامينغو تمهيدًا لبيعه للنادي الملكي، حسبما ذكرت صحيفة “أ س” الإسبانية اليوم الثلاثاء.

#Flamengo wonderkid Vinicius Junior with another goal for U-20 team – nice volley! pic.twitter.com/rOoDWFyZBZ — FootballTalentScout (@FTalentScout) May 5, 2017

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن تجديد تعاقد فينيسيوس مع فلامينغو ومنحه راتبًا أكبر بموجب العقد الجديد ليس إلا حيلة من النادي البرازيلي للحصول على مقابل مادي كبير عند بيع اللاعب.

وكان الشرط الجزائي المدرج في تعاقد اللاعب البرازيلي الموهوب يبلغ 30 مليون يورو قبل التجديد، ولكن الصحيفة الإسبانية أكدت أن هذه القيمة سترتفع إلى 45 مليون يورو في العقد الجديد، وهو المبلغ الذي عرضه ريال مدريد للحصول على خدمات فينيسيوس.

وتضمن العقد الجديد بندًا يقضي بضرورة وجود النادي البرازيلي في أي تفاوض يجمع بين اللاعب وأي نادٍ يرغب في ضمه، رغم أن كل الدلائل تشير إلى أن انتقال فينيسيوس إلى ريال مدريد بات أمرًا محسومًا وأنه سوف يرتدي قميص النادي الملكي بدءًا من موسم 2018.