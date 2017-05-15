كيف تجنّب كريستيانو رونالدو الإنذار الخامس أمام إشبيلية؟ (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تجنب الحصول على بطاقة صفراء ومن ثم إيقافه خلال الفوز 4/1 على إشبيلية في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني أمس الأحد ليواصل قيادة ريال مدريد نحو التتويج بلقب الليغا لأول مرة منذ 2012.

ويحتاج ريال مدريد لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين أمام سيلتا فيغو ومالاغا يوم الأربعاء والأحد على الترتيب للتتويج باللقب المحلي.

وتجنب رونالدو الطرد أو الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة إشبيلية حيث يملك 4 بطاقات صفراء ما يعني أن حصوله على البطاقة الخامسة يعني حرمانه من المباراة التي تليها.

ورصد التلفزيون الإسباني واقعة لرونالدو خلال مباراة الأحد عندما جذب المدافع الفرنسي كليمنت لينغليت في الشوط الأول من الخلف وأسقطه أرضًا بيديه على الأرض لكنه لم يحصل على بطاقة صفراء رغم ذلك.

وحرص رونالدو على الاعتذار لمنافسه على الواقعة وأثبت أنه لم يكن متعمدًا، ليقنع الحكم بعدم إشهار البطاقة الصفراء.