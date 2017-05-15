ألفارو موراتا يُشعل أجواء ريال مدريد في مرحلة الحسم (صورة)

المصدر: إرم نيوز

أظهرت الكاميرات توتر العلاقة بين المهاجم الإسباني ألفارو موراتا والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، خلال مواجهة ريال مدريد وإشبيلية في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني، أمس الأحد.

وكشفت الصور أن موراتا رفض مصافحة زيدان بعد أن قرر الأخير استبداله في الدقيقة 61 من المباراة، حيث مد المدرب الفرنسي يده لموراتا دون أن يحرك اللاعب ساكنًا.

وعاد موراتا (24 عامًا) لريال مدريد بعد أن أمضى موسمًا واحدًا مع يوفنتوس الإيطالي، لكنه يجلس معظم المباريات على دكة البدلاء وهو ما قد يدفعه إلى الرحيل الصيف المقبل.

ولعب موراتا 41 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 6.

ويستعد الفريق الملكي لمواجهة سيلتا فيغو يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة في الدوري الإسباني، على أن يلعب مع مالاغا في آخر جولات البطولة يوم الأحد، ثم يصطدم بيوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا في الثالث من الشهر المقبل.