ريال مدريد يحدد سعر رودريغز.. كم طلب؟

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

حدد ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني مبلغ 75 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه الكولومبي جيمس رودريغيز الذي ابتعد عن التشكيلة الأساسية هذا الموسم بعد انضمامه للنادي الملكي في 2014.

وشارك رودريغيز ، هداف مونديال البرازيل 2016، كأساسي في موسمه الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لكنه تراجع دوره منذ تولي الفرنسي زين الدين زيدان المسؤولية في يناير/كانون الثاني 2016 خلفا للإسباني رافا بينيتز.

لكن زيدان أقنعه بالبقاء والعمل على تطوير أدائه ليرفض عرضا من تشيلسي نهاية الموسم الماضي ومع ذلك، أصبح عنصرا غير أساسي في تشكيلة زيدان هذا العام بينما حصل إيسكو على فرصة المشاركة في المباريات المهمة بدوري أبطال أوروبا مثل إياب قبل النهائي أمام أتليتكو مدريد في ظل إصابة غاريث بيل.

وحدد ريال مدريد هذا السعر للاعب البالغ عمره 25 عاما الذي يسعى بطل البريميرليغ ومانشستر يونايتد للتعاقد معه حيث كشفت العديد من وسائل الإعلام عن توصل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب يونايتد لاتفاق مع لاعب موناكو السابق.

يذكر أن خورخي مينديز وكيل أعمال مورينيو هو نفسه وكيل أعمال رودريغيز الذي طلب من وكيل أعماله البحث عن ناد جديد ولم يجد أفضل من صديقه مورينيو للحديث معه بهذا الشأن.

وقد تدخل هذه الصفقة ضمن صفقة تبادلية مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي يسعى خلفه النادي الملكي منذ سنوات.