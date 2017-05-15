كيف يتجنب ريال مدريد خطر المحطة قبل الأخيرة في قطار الدوري الإسباني؟

المصدر: مدريد - إرم نيوز

سيسعى المتألق كريستيانو رونالدو لقيادة فريقه ريال مدريد للاقتراب أكثر من التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في ضيافة سيلتا فيغو بعد غدٍ الأربعاء.

وسيتفوق ريال مدريد بـ 3 نقاط كاملة عن برشلونة في صدارة المسابقة في حال فوزه على مضيفه قبل الجولة الأخيرة من البطولة يوم الأحد المقبل.

وكانت المباراة مقررة في بادئ الأمر في ملعب بالايدوس في فبراير الماضي لكنها تأجلت بسبب عاصفة قوية حطمت جزءًا من سقف الملعب.

والقوة الطبيعية التي يخشاها سيلتا فيغو حاليًا هي رونالدو الذي يقود ريال مدريد حاليًا إلى ثنائية محتملة للقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد للصحفيين أمس الأحد عند سؤاله عن المهاجم البرتغالي: “أكثر من الأهداف نفسها ما قدّمه حتى الآن. في اللحظات الحاسمة كريستيانو دائمًا موجود. إنه يملك شيئا ما. إنه مختلف”.

وسجّل رونالدو هدفين في الفوز 4/1على إشبيلية في سانتياغو برنابيو أمس الأحد ليصل بعدد أهدافه مع النادي إلى 401 في كل المسابقات منذ انضمامه من مانشستر يونايتد عام 2009.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 32 عامًا 22 هدفًا في الدوري هذا الموسم فضلًا عن3 أهداف في مرمى بايرن ميونخ في دور الـ 8 لدوري الأبطال ثم ثلاثية أخرى في شباك أتلتيكو مدريد في قبل النهائي.

ويرجع الفضل لتألق رونالدو الأخير لسياسة المناوبة بين اللاعبين التي يتبعها زيدان ودوره الجديد في مركز المهاجم الصريح.

وأضاف زيدان “نحن في حالة بدنية جيدة ونركز بشدة. نقدم أقصى ما لدينا في كل مباراة وكل خطوة ونبذل كل ما لدينا”.

ولا يزال غاريث بيل يعاني من الإصابة وكذلك بيبي وداني كارفخال. لكن ريال مدريد سيكون واثقًا من هزيمة سيلتا فيغو صاحب المركز 13 الذي لا يملك الدافع بعد خروجه من الدوري الأوروبي في إياب قبل النهائي أمام مانشستر يونايتد يوم الخميس الماضي.

وحذّر زيدان لاعبيه وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم إذا ما أرادوا التتويج بأول ألقاب الدوري منذ 2012 وحرمان برشلونة من لقبه الثالث على التوالي.

وقال المدرب الفرنسي “نقترب من اللقب يومًا بعد يوم لكن الأمور تزداد تعقيدًا. كل شيء يمكن حدوثه لكننا نفكر بإيجابية دائمًا وسنقدم كل ما لدينا حتى النهاية”.

وسيصل الفوز على سيلتا فيغو بريال مدريد إلى النقطة 90 وهذا يعني أن تجنب الخسارة أمام مالاغا الأحد المقبل، وهو اليوم الأخير للموسم، سيوقف برشلونة ويتوِّج ريال مدريد باللقب.