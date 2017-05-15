القبض على لاعب إسباني لتورطه في تسهيل الهجرة غير الشرعية

المصدر: مدريد – إرم نيوز

أعلن نادي سبتة، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، القبض على مهاجمه إسماعيل عبدالله حامد، أمس الأحد، بداعي مساعدة أحد المهاجرين غير الشرعيين على الوصول إلى إسبانيا متخفيا، ضمن أعضاء الفريق.

وأكدت مصادر في الشرطة المحلية الإسبانية، اليوم الإثنين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أنه تم إلقاء القبض على اللاعب، البالغ 23 عاما، وستتم إحالته للمحاكمة، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل أخرى عن أسباب القبض على اللاعب المذكور.

ولكن نادي سبتة كشف بعض التفاصيل عن الواقعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأشار النادي إلى أن أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق، والذي يعمل شرطيا أيضا، اكتشف مساعدة اللاعب لأحد الأشخاص، الذين لا يحملون وثائق، في العبور إلى شبه جزيرة أيبريا، التي تضم الأراضي الإسبانية والبرتغالية.

وكان هذا الشخص مختبئا بين المعدات والحقائب الخاصة بالنادي بالقرب من باقي اللاعبين على متن القارب، الذي كان ينقل الفريق من سبتة، وهي جزيرة تتبع إسبانيا في الجزء الشمالي من القارة الأفريقية، إلى الجزيرة الخضراء في جنوب البلاد، من أجل خوض منافسات المرحلة الأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وأثار تواجد هذا الشخص انتباه الشرطي العامل مع الجهاز الفني لفريق سبته، الذي طالبه بإظهار وثائق هويته، ليقدم له وثائق مزورة.

وألقي القبض على المسافر مجهول الهوية لدى وصوله إلى الجزيرة، وبسؤاله أكد أن إسماعيل عبدالله، وهو إسباني الجنسية، ساعده في العبور بطريقة غير شرعية من مضيق جبل طارق.

ومن جانبه، نفى اللاعب الإسباني الاتهامات الموجهة إليه، وأكد لصحيفة “الفارو” الإسبانية اليومية أن أمتعته سرقت صباح يوم الرحلة.

ويسعى الكثيرون من المهاجرين العبور من جزيرتي سبته ومليلة إلى إسبانيا ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي.