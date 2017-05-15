“فقدت القوة في قدمي وتركيزي”.. ديميكيليس يعلن اعتزاله كرة القدم

المصدر: مدريد - إرم نيوز

أعلن الأرجنتيني مارتن ديميكيليس، مدافع مالاغا الإسباني، اعتزاله الساحرة المستديرة في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين.

ديميكيليس صاحب الـ36 عاما انضم لمالاغا في يناير الماضي، لكنه لم يلعب كثيرا مع الفريق مثلما كان الحال مع إسبانيول الذي بدأ معه الموسم.

وقال ديميكيليس في المؤتمر الصحفي: “لأكون أمينا، فقدت القوة في قدمي وتركيزي”.

وأضــاف وصيف مونديال 2014: “أريد أن أشكر الساحرة المستديرة”.

Demichelis: “I want to be honest, I lost the strength in my legs and my concentration. But I want to give thanks to football.” pic.twitter.com/2aC51GlyQl — City Watch (@City_Watch) May 15, 2017

ووجه ديميكيليس شكره إلى وكيله الذي توفي الأسبوع الماضي، ورثاه باكيا: “قدمني للساحرة المستديرة كــرة القــدم وساعدني لـ20 عاما، ولكنه قرر الرحيل منذ 7 أيام”.

يذكر أن ديميكيليس بدأ مسيرته الاحترافية العام 2000 مع ريفر بليت ثم انضم إلى بايرن ميونخ ليلعب معه 7 مواسم، قبل أن يرحل إلى مالاغا ومنه إلى أتليتكو مدريد ثم مانشستر سيتي سريعا.

وتوج ديميكيليس مع سيتي بالدوري موسم 2013-2014، ليعود بداية الموسم الجاري إلى إسبانيول ومنه إلى مالاغا.