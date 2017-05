“فقدت القوة في قدمي وتركيزي”.. ديميكيليس يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الأرجنتيني مارتن ديميكيليس، مدافع مالاغا الإسباني، اعتزاله الساحرة المستديرة في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين.

ديميكيليس صاحب الـ36 عاما انضم لمالاغا في يناير الماضي، لكنه لم يلعب كثيرا مع الفريق مثلما كان الحال مع إسبانيول الذي بدأ معه الموسم.

وقال ديميكيليس في المؤتمر الصحفي: “لأكون أمينا، فقدت القوة في قدمي وتركيزي”.

وأضــاف وصيف مونديال 2014: “أريد أن أشكر الساحرة المستديرة”.

Demichelis: “I want to be honest, I lost the strength in my legs and my concentration. But I want to give thanks to football.” pic.twitter.com/2aC51GlyQl

— City Watch (@City_Watch) May 15, 2017