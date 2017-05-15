هل يعود الدوري الإسباني إلى أحضان ريال مدريد بعد 180 دقيقة؟

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

اشتعل صراع اللقب على الدوري الإسباني، بعد أن وصل فريقا ريال مدريد وبرشلونة للجولة الأخيرة من سباق الليغا وفي رصيد كل منهما 87 نقطة.

وتتبقى لريال مدريد مباراة مؤجلة، يوم الأربعاء المقبل، أمام سيلتا فيغو خارج الديار ستحسم بنسبة كبيرة موقف الليغا هذا الموسم.

وأصبح عشاق ريال مدريد يتطلعون لاستعادة اللقب الغائب، منذ موسم 2011 – 2012 قبل 5 مواسم كاملة، ويفصلهم عن حلم عودة اللقب الغالي 180 دقيقة فقط.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي فرص ريال مدريد وبرشلونة في التتويج بعد النتائج الأخيرة.

موقعة بالايدوس الحاسمة

بلا شك أصبحت مباراة ريال مدريد ضد مضيفه سيلتا فيغو المؤجلة من الجولة الـ21 للدوري الإسباني على ملعب “بالايدوس” حاسمة بنسبة كبيرة لشكل الصراع على الليغا.

ويراهن عشاق ريال مدريد على الفوز بهذا اللقاء لاستعادة الصدارة التي ذهبت إلى برشلونة منذ الهزيمة المريرة في لقاء الكلاسيكو بنتيجة 2-3 وبالتالي اعتلاء القمة قبل الجولة الأخيرة.

ويرى عشاق برشلونة أن الفريق المدريدي سيعاني الأمرين أمام سيلتا فيغو الباحث عن تحقيق مفاجأة وتحويل مسار اللقب إلى البارسا.

ويرى هيثم فاروق، المحلل الكروي، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن ريال مدريد لديه طموح لتحقيق الفوز على سيلتا فيغو وتركيزه في الفترة الحالية يتركز على حسم لقب الليغا قبل التفكير في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.

وقال فاروق: “ريال مدريد خبراته ودوافعه تجعله الأقرب لحسم مباراتي سيلتا فيغو ومالاغا والتتويج بلقب الليغا، خاصة أن الفريق يقدم مستويات طيبة في الفترة الأخيرة وأمامه 180 دقيقة للفوز بالبطولة”.

سيناريو الجولة الأخيرة

يتبقى سيناريو الجولة الأخيرة مرتبطًا بلقاء ريال مدريد وسيلتا فيغو المؤجل.

حال فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو يصبح الفارق بينه وبين برشلونة 3 نقاط قبل الجولة الأخيرة (ريال 90 – برشلونة 87) وفي هذه الحالة يحتاج ريال مدريد للتعادل أمام مالاغا لحسم اللقب رسميًا في اللقاء الأخير.

وحال تعادل ريال مدريد مع سيلتا فيغو يصبح الريال متصدرًا برصيد 88 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البارسا ويحتاج للفوز في لقائه الأخير ضد مالاغا لتأمين لقب الليغا.

أما السيناريو الذي يتمناه عشاق برشلونة هو هزيمة ريال مدريد على ملعب “بالايدوس” أمام سيلتا فيغو، وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه صدارة كتالونية بفارق الأهداف عن الريال.

وفي تلك الحالة، يبقى برشلونة بحاجة للفوز بأي نتيجة في لقائه الأخير ضد إيبار ليتوج باللقب خاصة أن مواجهاته ضد ريال مدريد تصب في صالح الفريق الكتالوني (1-1 ، 3-2) هذا الموسم.

توهج كتالوني

يعيش برشلونة حالة من التوهج منذ الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي.

وأصبح برشلونة يقدم كرة قدم جميلة وممتعة ويلعب بأعصاب أكثر هدوءًا لدرجة أنه فاز في 5 مباريات متتالية بعد مباراة يوفنتوس في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال من بينها لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وسجل البارسا في المباريات الخمس الأخيرة 21 هدفًا بواقع يتخطى 4 أهداف في المباراة وسط تألق لافت من جانب البرازيلي نيمار الذي خطف الأضواء.

وسبق أن أكد النجم المصري محمد أبوتريكة على المستوى اللافت الذي يقدمه برشلونة في الليغا بعد التخلص من أعباء دوري الأبطال.

وقال أبوتريكة في تحليله لمباراة لاس بالماس الأخيرة عبر قنوات “بي إن سبورت”: “برشلونة يعزف سيمفونية كروية رائعة سواء فاز أو خسر الدوري.. الفريق قدم نهاية ممتازة للدوري”.

هدوء مدريدي

يخوض ريال مدريد المباريات الأخيرة في سباق الليغا بأعصاب هادئة متأثرًا بالعقلانية الشديدة والهدوء الذي يتمتع به الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

وتعامل ريال مدريد مع سباق الدوري بهدوء بعد السقوط أمام برشلونة فحقق الفوز في المباريات الأخيرة مع مواصلة مسيرته بدوري الأبطال للدور النهائي.

ويبقى ريال مدريد في مرحلة الحسم من أجل تحقيق الفوز على سيلتا فيغو والاقتراب بقوة من حسم اللقب المحلي بعد غياب للتفرغ لمباراة يوفنتوس.

ويرى عبدالظاهر السقا، مدافع منتخب مصر الأسبق، في تصريحاته لـ”إرم نيوز”، أن ريال مدريد يبدو الأكثر هدوءًا وإتزانًا داخل الملعب أمام أي منافس.

وأضاف: “شخصية زيدان أثرت على الفريق، الجميع يلعب بروح الفريق ويبدو أنه ليس هناك نجوم رغم أن لديهم كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيما وتوني كروس وغيرهم من النجوم الكبار”.