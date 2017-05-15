نيمار يحتفل بـ”وشم” جديد مع الهاتريك (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أحرز كريستيانو رونالدو هدفه الـ 400 مع ريال مدريد ليقترب فريق المدرب زين الدين زيدان من لقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012 بعد فوز كبير 4-1 على إشبيلية، بينما هز نيمار الشباك ثلاث مرات في فوز برشلونة بالنتيجة ذاتها على لاس بالماس.

وواصل برشلونة ضغطه على منافسه التقليدي الذي يملك مباراة مؤجلة ليبدو الأقرب للتتويج بلقب الليغا، حال فوزه على سيلتا فيغو، يوم الأربعاء المقبل.

وخلال مباراة لاس بالماس تألق نيمار بشدة وكان نجم المباراة الأول، حيث سجل “هاتريك” منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

الوشم الجديد نيمار

لكن أبرز ما حرص عليه نيمار خلال المباراة هو أن يظهر للجميع الوشم الجديد على ذراعه، حيث احتفل مع زملائه بتقبيل ذراعه موضع الوشم الجديد الذي يحمل صورة لأمه.

وقال نيمار عبر حسابه على إنستغرام، إن هذا الوشم الجديد تكريم لأمه قائلًا: “لأجلك أمي”، ويملك النجم البرازيلي العديد من الرسومات والوشوم على جسده بينها واحد لشقيقته.

وتتبقى مباراتان لبرشلونة خلال هذا الموسم واحدة على ملعبه أمام إيبار في ختام الدوري ثم نهائي كأس ملك إسبانيا أمام آلافيس.