إنريكي: فرص برشلونة في التتويج بلقب الليغا “واقعية”

المصدر: لاس بالماس – إرم نيوز

تشبث لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، باحتمالات فوز فريقه بلقب بطولة الدوري المحلي، مشيرا إلى أن المباراتين المتبقيتين لمنافسه ريال مدريد خارج ملعبه في غاية الصعوبة.

ويتساوى ريال مدريد وبرشلونة في عدد النقاط على صدارة الدوري الإسباني، ولكن النادي الملكي يتبقى له مباراتان فيما تتبقى مباراة واحدة فقط لنظيره الكتالوني.

ودافع إنريكي عن فرص فريقه في تحقيق اللقب، وقال: “نحن خسرنا في فيجو وملقة؛ ما يعني أن المباراتين المتبقيتين للمنافس ستكونان في غاية الصعوبة”.

وفاز برشلونة، أمس الأحد، خارج ملعبه 4 / 1 على لاس بالماس في المرحلة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

وأشاد إنريكي بأداء لاعبيه في هذه المباراة، قائلا: “الأداء كان إيجابيا للغاية، لقد كنا حذرين ولم نترك أي فرصة للمنافس”.

ويرى المدرب الإسباني أن فرص برشلونة في التتويج باللقب واقعية، واستطرد: “تتبقى لنا مباراة واحدة، وهدفنا بالطبع هو حصد النقاط الثلاث، يتبقى للمنافس مباراتان مع فريقين خسرنا أمامهما، إذا كنا خسرنا نحن فيمكن أن يخسر أي فريق آخر”.