هل أعلن رودريغيز رحيله رسميًا عن ريال مدريد؟.. زيدان يجيب

المصدر: مدريد - إرم نيوز

رفض المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، تفسير تصرف لاعبه الكولومبي جيمس رودريغيز لدى تغييره أمام إشبيلية، أمس الأحد، كوداع.

وكان جيمس لدى خروجه من الملعب قد صفق لجمهور البرنابيو كثيرًا، وهو الأمر الذي فسره البعض كإشارة وداع في ظل ما يتردد حول رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضمه.

وفاز ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف لواحد في مباراة الأمس.

وقال زيدان: “جيمس هنا ويتبقى لنا الكثير”.

وأضاف: “نفكر فقط في المنعطف الأخير من الموسم، تتبقى لنا 3 مباريات، هذا فقط هو ما نفكر فيه”.

وخاض قائد منتخب كولومبيا 76 مباراة بقميص ريال مدريد منذ موسم 2013-2014، وسجل خلاهما 36 هدفاً، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ولقبين في كأس السوبر الأوروبي ومثلهما في كأس العالم للأندية.

ويتبقى لريال مدريد 3 مباريات حتى نهاية الموسم، بواقع مباراتين في الدوري الإسباني أمام ملقا وسيلتا فيغو (كلاهما خارج أرضه)، ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي يوم 3 يونيو (حزيران) المقبل.