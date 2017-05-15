زيدان يؤكد على أهمية الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم

المصدر: مدريد - إرم نيوز

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على أهمية لقب الدوري الإسباني بالنسبة لفريقه في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده لحسم اللقب في المباراتين المقبلتين.

وحقق الريال فوزًا كبيرًا 4 / 1 على إشبيلية، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة ليحافظ على موقعه في المركز الثاني بجدول المسابقة بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة.

وتتبقى للريال مباراة مؤجلة أمام سلتا فيغو، يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يحل ضيفًا على ملقة في المرحلة الأخيرة، يوم الأحد المقبل، فيما يستضيف برشلونة فريق إيبار في نفس المرحلة.

ويحتاج الريال لأربع نقاط من المباراتين المقبلتين ليتوج باللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة برشلونة، وذلك نظرًا لتفوق برشلونة في المواجهة المباشرة مع الريال هذا الموسم.

وقال زيدان: “نعلم جميعًا ما يعنيه لقب الدوري هذه المرة.. اجتهدنا على ملعبنا وخارجه على مدار الشهور التسعة الماضية.. وعلينا الآن إنهاء مهمتنا”.

وأوضح: “اللاعبون يتمتعون بمستويات جيدة الآن قبل آخر مباراتين في المسابقة.. والفريق أظهر دائمًا شخصيته في اللحظات الحاسمة من المباراة”.

وأضاف: “حققنا الفوز اليوم عن جدارة.. كنا نعلم أنها المباراة الأخيرة على ملعبنا هذا الموسم.. والمشجعون ساندونا بشكل مثير طيلة المباراة”.