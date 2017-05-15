محطات من رحلة أهداف رونالدو الـ401 مع ريال مدريد

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل حول عدد أهدافه مع ريال مدريد وسجل هدفين في مرمى إشبيلية ضحيته المفضلة، ليرفع رسميا عدد أهدافه برفقة الفريق الملكي لـ401 رسميا.

وكان ريال مدريد احتفل بنجمه البرتغالي بعد هاتريك في مرمى أتلتيكو مدريد وأهداه قميصا يحمل الرقم 400 رغم كونه رسميا سجل 399 هدفا، لكون هدفه في مرمى ريال سوسيداد جاء من ركلة خطأ موسم 2010-2011 احتسب رسميا لصالح زميله ومواطنه البرتغالي بيبي، الذي ارتطمت به الكرة في طريقها للمرمى.

ونستعرض أبرز محطات رونالدو مع أهدافه.

الهدف الأول في مرمى ديبورتيفو لاكورنيا موسم 2009-2010

لم ينتظر النجم البرتغالي طويلا وسجل أول اهدافه برفقة ريال مدريد في الجولة الأولى من موسم 2009-2010 من ضربة جزاء في لقاء فاز خلاله الفريق الملكي على ديبورتيفو لاكورنيا 3-2.

الهدف العاشر في مرمى ألميريا

احتاج النجم البرتغالي لانتظار الجولة الـ13 أمام ألميريا ليسجل هدفه العاشر برفقة الفريق الملكي في لقاء سجل خلاله هدفين وقاد الفريق للفوز 4-2.

الهدف رقم 50 في مرمى أتلتيك بلباو

انتظر النجم البرتغالي الموسم الثاني برفقة ريال مدريد وبالضبط خلال الجولة الـ12 من موسم 2010-2011 ليسجل هدفه رقم 50 وكان في مرمى أتلتيك بلباو، وكان اللقاء مميزا لكون النجم البرتغالي سجل خلاله 4 أهداف كاملة.

الهدف رقم 100 في مرمى أولمبيك ليون

سجل النجم البرتغالي هدفه رقم 100 في مسابقته المفضلة دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012 وكان في مرمى أولمبيك ليون في دوري المجموعات وفي لقاء سجل خلاله هدفين.

الهدف 150 في مرمى غرناطة

كان الهدف رقم 150 في الدوري الإسباني موسم 2012-2013 وفي مرمى غرناطة في الجولة الثالثة، في لقاء سجل خلاله هدفين وشهد فوز ريال مدريد 3-0.

الهدف 200 في مرمى بلد الوليد

في الموسم نفسه الذي سجل خلاله هدفه 150 تمكن من إنهائه بأكثر من 200 هدف واستغل لقاء بلد الوليد في الجولة الـ 34 ليسجل هدفين في فوز ريال مدريد 4-3 ليحتفل بهدفه الـ 200 كأسرع لاعب مدريدي يصل هذا الرقم.

الهدف 250 في مرمى بايرن ميونخ

خلال إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 وقبل الفوز باللقب احتفل النجم البرتغالي بهدفه رقم 250 وسجل هدفين في ملعب بايرن ميونخ وعلى حارس كبير هو الألماني مانويل نوير.

الهدف 300 في مرمى ريو فاليكانو

في موسم 2014-2015 تمكن النجم البرتغالي من الوصول لهدفه رقم 300 بعد تسجيله الهدف الأول في لقاء ريو فاليكانو في إطار الجولة الـ 30 وفاز الفريق الملكي باللقاء 2-0.

الهداف التاريخي لريال مدريد والهدف 324

سجل النجم البرتغالي هدفا في فوز ريال مدريد أمام ليفانتي 3-0 في الجولة الـ 8 من موسم 2015-2016 ليرفع رصيده للهدف رقم 324 ويتجاوز رقم راؤول غونزاليس، ليصبح الهداف التاريخي للفريق الملكي في كل المسابقات.

الهدف 350 في مرمى سيلتا فيغو

خلال الجولة الـ 28 من موسم 2015-2016 تمكن النجم البرتغالي من تسجيل 5 أهداف في مرمى سيلتا فيغو في فوز عريض لريال مدريد بلغ 7-1، واستغل الفرصة ليصل لهدفه 350 بعد أسابيع قليلة على خطفه لقب الهداف التاريخي لريال مدريد وتجاوزه لراؤول غونزاليس.

الهدف 400 في مرمى إشبيلية

يعتبر إشبيلية ضحيته المفضلة من بين جميع الفرق التي واججها وسجل في مرماه 25 هدفا آخرها في لقاء، أمس الأحد، في فوز ريال مدريد 4-1 ليصل النجم البرتغالي للهدفين 400 و401.

إنذار ناتشو

من ناحية أخرى، قرر ريال مدريد تقديم احتجاج على الإنذار الذي حصل عليه مدافعه الدولي الإسباني ناتشو خلال لقاء إشبيلية، والذي يحرمه من لعب لقاء سيلتا فيغو لكونه الإنذار الخامس.

وقال ناتشو : “لا أعرف ما شاهده الحكم لم أفعل شيئا يستحق الإنذار، لعبت عدة لقاءات وأنا تحت تهديد الإنذار الخامس ولم أحصل على إنذار”.

وحسب صحيفة “آ س” فتقرير الحكم حول إنذار اللاعب جاء لكونه دخل في جدال مع لاعب الخصم، رغم كون مدافع مدريد هو من تعرض للخطأ وللدفع من قبل المنافس.

واعتبر ناتشو أن هدفه من ضربة خطأ صحيح وأنه استغل ذكاءه لتنفيذ الضربة بشكل سريع، موضحا: “كانت لحظة للتفكير بسرعة شاهدت اللاعبين مبتعدين ومشغولين وسددت الكرة كانت لحظة ذكاء وأنا سعيد بتسجيل الهدف”.

وحسب تقرير حكم اللقاء فمن الصعب أن يقبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم احتجاج ريال مدريد في نهاية الموسم لكونه سيثير الجدل مع الغريم برشلونة والصحافة الموالية له.