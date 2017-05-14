ريال مدريد وبرشلونة يواصلان صراعهما على صدارة الدوري الإسباني

المصدر: مدريد - إرم نيوز

واصل ريال مدريد وبرشلونة صراعهما المحتدم على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم إثر فوز الأول على إشبيلية 4/1 والثاني على مضيفه لاس بالماس بنفس النتيجة اليوم الأحد في المرحلة الـ 37 من المسابقة.

وواصل ديبورتيفو ألافيس انتفاضته في الدوري الإسباني بالفوز الثمين على سلتا فيغو 3/1 في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة.

ورغم حفاظ برشلونة على صدارته لجدول المسابقة بفارق الأهداف، اقترب ريال مدريد من حسم اللقب حيث اجتاز الفريق اليوم عقبة صعبة للغاية في طريق استعادة اللقب ورفعه رصيده إلى 87 نقطة، فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 69 نقطة ليفقد الفرصة الأخيرة للتأهل المباشر إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويستطيع ريال مدريد الانفراد بالصدارة إذا حقق الفوز أو التعادل يوم الأربعاء المقبل في مباراته المؤجلة أمام سلتا فيغو، فيما تختتم مباريات البطولة يوم الأحد المقبل حيث يستضيف برشلونة فريق إيبار ويحلُّ ريال مدريد ضيفًا على مالاغا.

وعلى استاد “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مدريد، أنهى ريال مدريد الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ناتشو فيرنانديز والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 10 و23.

ولكن إشبيلية، الذي تلقَّى صدمة قوية بالهدف الأول المثير للجدل الذي سجله ناتشو لريال مدريد، لم يستسلم لليأس ورد في الشوط الثاني بهدف تجديد الأمل الذي سجله ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 49 قبل أن يحسم ريال مدريد اللقاء بهدفين متتاليين سجلهما رونالدو والألماني توني كروس في الدقيقتين 78 و84 على الترتيب.

وفي لاس بالماس، سجل البرازيلي نيمار دا سيلفا 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدفًا ليقود برشلونة إلى فوز كبير 4/1 على مضيفه لاس بالماس ليحافظ على صدارة جدول المسابقة حتى إشعار آخر.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما نيمار والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 25 و27.

وفي الشوط الثاني، سجل بدروب يجاس هدفًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 ولكن نيمار ردَّ بهدفين آخرين في الدقيقتين 67 و71.