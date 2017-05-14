نادال ينهي مغامرة ثيم ويحرز لقب بطولة مدريد للأساتذة

المصدر: مدريد - إرم نيوز

تُوِّج لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال اليوم الأحد بلقبه الخامس في بطولة مدريد للأساتذة بتغلبه على النمساوي دومينيك ثيم 7/6 (10/9) و6/4 في المباراة النهائية للبطولة.

واللقب هو الثالث لنادال على الملاعب الرملية في ربيع هذا العام، حيث سبق له الفوز باللقب العاشر في بطولة مونت كارلو وكذلك لقبه العاشر في بطولة برشلونة.

وفشل ثيم مجددًا في الفوز بلقبه الأول ببطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، حيث خسر المباراة النهائية التي استغرقت مجموعتها الأولى أكثر من ساعة واحدة وربع الساعة قبل أن يفرض نادال سيطرته على المجموعة الثانية من المباراة.

والفوز هو الثالث لنادال في 4 مواجهات مع ثيم.

ورفع نادال رصيده من الألقاب إلى 71 في مسيرته الرياضية حتى الآن، كما أنه اللقب رقم 52 على الملاعب الرملية المفضلة لديه.

كما حقق نادال اليوم الفوز الخامس عشر له في 15 مباراة خاضها على الملاعب الرملية هذا الموسم حتى الآن، كما رفع رصيده إلى 34 انتصارًا مقابل 5 هزائم في المباريات التي خاضها في مختلف البطولات هذا الموسم.