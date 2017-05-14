عنف مدافعي إشبيلية يتسبب بتمزق قميص رونالدو (صور)

المصدر: إرم نيوز

تعرّض كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد لخشونة مفرطة من مدافعي إشبيلية خلال مباراة الفريقين على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” في الجولة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعامل مدافعو الفريق الأندلسي بعنف مع رونالدو، الأمر الذي تسبب بتمزق قميصه، وهو ما دفع اللاعب لطلب قميص جديد لاستبداله بالقميص الممزق.

وأثارت تدخلات لاعبي إشبيلية من رونالدو استياء اللاعب، حيث اعترض أكثر من مرة لدى الحكم، ورغم ذلك نجح في تسجيل هدف ريال مدريد الثاني في الشوط الأول.

ورفع رونالدو بهدفه الأول في إشبيلية رصيده إلى 22 هدفًا في الدوري الإسباني يحتل به المركز الثالث في قائمة الهدافين خلف ليونيل ميسي ولويس سواريز نجمي برشلونة، ويملك الأول 35 هدفًا مقابل 28 للثاني.