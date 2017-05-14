هدف ناتشو في إشبيلية يثير جدلًا واسعًا‎ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

سجّل مدافع ريال مدريد ناتشو فيرنانديز هدفًا مثيرًا للجدل في الدقائق الأولى لمباراة فريقه مع ضيفه إشبيلية على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستغل ناتشو انشغال لاعبي إشبيلية بترتيب الحائط الدفاعي أثناء ركلة حرة احتسبها الحكم لصالح الريال، ليسدّد الكرة في غفلة من الجميع في شباك الحارس سيرخيو ريكو.

واحتسب الحكم الهدف وسط اعتراض من لاعبي إشبيلية، الذين أشاروا إلى أن الحكم لم يُطلق صافرته لتنفيذ الركلة.

وتقدم رونالدو بالهدف الثاني لريال مدريد، في الوقت الذي سجل فيه برشلونة بدوره هدفين في شباك لاس بالماس خلال الشوط الأول عبر نيمار وسواريز، علمًا بأن الفريقين يمتلكان 84 نقطة، مع أفضلية المواجهات المباشرة لصالح برشلونة لكن ريال مدريد يمتلك مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو.