تطوّر جديد في الحالة الصحية لجيرارد بيكيه

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

أعلن فريق برشلونة مغادرة مدافعه الإسباني جيرارد بيكيه للمستشفى بعد أن سمح له الأطباء باستكمال العلاج في المنزل تحت مراقبة طبية، وستتم متابعة حالته قبل السماح له بالعودة للتدريبات رفقة الفريق.

وكان المدافع الإسباني قد شعر ببعض الآلام الأربعاء الماضي ولم يتمكن من التدريب رفقة فريقه وعاد الألم الخميس والجمعة قبل أن يدخل المستشفى السبت ويقضي الليلة تحت مراقبة طبية لإصابته بفيروس.

وأصبح من المؤكد غياب المدافع الدولي الإسباني عن آخر مباراتين في الدوري الإسباني أمام لاس بالماس وإيبار لكن برشلونة يأمل في استعادة مدافعه خلال نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ديبورتيفو ألافيس.

وشارك الدولي الإسباني في 40 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، بواقع 25 في الدوري و8 في دوري الأبطال و6 في الكأس، سجل خلالها 3 أهداف.