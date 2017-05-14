زيدان يستدعي فاران ويريح مارسيلو أمام إشبيلية

المصدر: مدريد - إرم نيوز

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إراحة المدافع البرازيلي مارسيلو وعدم ضمه لقائمة الفريق لمواجهة إشبيلية في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، فيما استدعى المدافع الفرنسي رافائيل فاران.

وتضم القائمة 19 لاعباً هم: نافاس وكاسيا ويانييز (حراسة المرمى)، وفاران وراموس وناتشو وكوينتراو ودانيلو (دفاع)، وكروس وخاميس رودريغيز وكاسيميرو وكوفاسيتش ومودريتش وأسينسيو وإيسكو (خط وسط)، وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وموراتا (هجوم).

وحال حقق الريال الفوز سيكون خطا خطوة مهمة نحو لقب “الليغا” حيث يحتاج لـ7 نقاط من أصل 9 محتملة متبقية له ليتوج بالبطولة.