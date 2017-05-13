نادال يطيح بديوكوفيتش ويصعد لنهائي بطولة مدريد

المصدر: مدريد - إرم نيوز

تأهل الإسباني رفائيل نادال المصنف الرابع إلى نهائي منافسات فردي الرجال لبطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم السبت.

ففي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في إسبانيا فاز نادال على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6-2 و6-4.

وهذا الفوز الـ 24 لنادال على ديوكوفيتش في 50 لقاء بينهما، والأول للإسباني منذ فوزه على منافسه في نهائي رولان غاروس في 2014.

ويلتقي نادال في المباراة النهائية الفائز من نصف النهائي الآخر والذي يجمع الأوروغوياني بابلو كويفاس والنمساوي دومينيك ثييم.

ويسعى نادال إلى لقب دورة مدريد للمرة الخامسة بعد أعوام 2005 و2010 و2013 و2014، علمًا أنه حل وصيفًا أعوام 2009 و2011 و2015.