زيدان لا يعلم موعد عودة غاريث بيل

المصدر: مدريد - إرم نيوز

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت إنه لا يعلم موعد عودة غاريث بيل من الإصابة.

وغاب بيل لفترات طويلة في موسمه الرابع مع ريال مدريد ويسابق الزمن للحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس في الثالث من يونيو في كارديف.

ولم يشارك المهاجم الويلزي سوى في 17 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية بسبب إصابة خطيرة في الكاحل وإصابات متكررة في العضلات وغاب عن تدريب ريال مدريد قبل يوم واحد من آخر مباراة على ملعبه في الدوري هذا الموسم ضد إشبيلية غدًا الأحد.

وما زال بيل يتعافى من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في مواجهة برشلونة يوم 23 أبريل الماضي.

ويملك ريال مدريد 84 نقطة متساويًا مع برشلونة المتصدر لتفوقه على المواجهات المباشرة لكن ريال مدريد يملك مباراة مؤجلة ضد سيلتا فيغو سيخوضها يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من الموسم وضع إشبيلية حدًا لسلسلة بلا هزيمة لريال مدريد استمرت 40 مباراة عندما انتصر عليه 2/1 لكن الفريق لم يفز سوى 3 مرات في آخر 10 مباريات.

لكن زيدان طالب فريقه بعدم التهاون غدًا الأحد.

وقال المدرب الفرنسي: “هذه فرصة أخرى لحصد النقاط ومواصلة طريقنا الرائع”.

ويستطيع زيدان أن يكون أول مدرب يقود ريال مدريد لثنائية الدوري ودوري الأبطال منذ 1958.

وقال زيدان: “هذه مباراة (ضد إشبيلية) ستكون حاسمة مثل المباريات الأخرى وسنفعل كل شيء للحصول على النقاط الثلاث”.

“لدينا فرصة رائعة لحصد (الثنائية). 4 مباريات للفوز بالدوري ودوري الأبطال لكننا لم نفز بأي شيء بعد. يجب أن نواصل طريقنا والعمل”.

وتابع: “نحن في هذا الوضع لأننا عملنا طيلة الموسم لكننا نريد مواصلة العمل والتفكير فيما يتبقى. الأصعب لم يأتِ بعد”.