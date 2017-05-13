بيبي يرفض باريس سان جيرمان والصين من أجل إيطاليا

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم السبت، أن المدافع الدولي البرتغالي بيبي سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، لكنه لن ينتقل إلى باريس سان جيرمان أو الصين بل إلى إيطاليا.

وتردد على نطاق واسع أن المدافع، البالغ عمره 34 عاما، سيرحل في صفقة انتقال حر إلى الدوري الصيني الممتاز وتحديدا إلى نادي هيبي فورتشن بنهاية الموسم مقابل صفقة كبيرة أو إلى النادي الباريسي لكن الجديد في الأمر أن أحد قطبي ميلانو طلب التعاقد معه.

ولم تحدد الصحيفة ما إذا كان سينتقل البرازيلي المولد إلى إنتر ميلان أو غريمه التقليدي ميلان إذ أن كل منهما يسعى لتدعيم صفوف دفاعه قبل بداية الموسم المقبل.

ولكن شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” أكدت أن الفائز بلقب يورو 2016 سيذهب إلى إنتر ميلان، حيث اجتمع مسؤولو مجموعة سونينغ الصيني المالكة للنادي مع وكيل بيبي، أمس الجمعة.

ولم يشارك بيبي في العديد من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة وتفضيل مدربه زين الدين زيدان مواطنه رافاييل فاران عليه.