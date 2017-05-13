ريال مدريد يجهّز عقدًا جديدًا لزيدان حتى 2020

المصدر: مدريد - إرم نيوز

تقدّم نادي ريال مدريد الإسباني بعرض جديد لمدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتمديد تعاقده حتى 30 يونيو (حزيران) 2020، بدلاً من 2018 كما ينص عقده الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا” فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يطمح أن يوافق زيدان على العقد الجديد، الذي انتهى النادي من إعداده ويتوقف فقط على موافقة وتوقيع المدرب الفرنسي.

وأشارت “ماركا” إلى أن زيدان -على الأغلب- سيبدأ في دراسة العرض عقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي في 3 يونيو (حزيران) المقبل في كارديف.

ونجح زيدان في الوصول بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي لمواجهة يوفنتوس، كما أنه يملك فرصة كبيرة لقيادة الفريق إلى منصة التتويج بلقب الليغا، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 84 بفارق الأهداف خلف برشلونة.

يذكر أن عقد زيدان الحالي ينتهي في 30 يونيو/حزيران عام 2018.

وحقق زيدان العام الماضي مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.