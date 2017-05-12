هل تفشل صفقة انتقال تيو هيرنانديز إلى ريال مدريد بسبب صديقته؟

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

طرحت صحيفة “أس” سؤالًا حول طريقة تعامل صديقة المدافع الفرنسي الشاب تيو هيرنانديز مع ريال مدريد الموسم القادم، خاصة أنها من أعداء الفريق الملكي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرتبط المدافع الشاب المعار لديبورتيفو ألافيس من أتلتيكو مدريد، بالصحفية الإسبانية الشابة أدريانا بوزييكو، والتي تعد من أنصار أتلتيكو مدريد وعشاقه الأوفياء الذين يكرهون الجار ريال مدريد ونجومه.

وسبق لأدريانا أن نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها بقميص أتلتيكو مدريد منذ كانت طفلة، كما نشرت عدة تغريدات تسخر فيها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيكون الموسم القادم قاسيًا على الصحفية الشابة، لأن صديقها سيلعب في ريال مدريد بعد تأكد أنباء اجتيازه الفحص الطبي وقبول الفريق الملكي بشروط جاره.