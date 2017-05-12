لماذا تعترض جماهير ديبورتيفو ألافيس على حكم نهائي كأس إسبانيا؟

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

لم يصدر فريق ديبورتيفو ألافيس أي بلاغ رسمي حول تعيين الحكم كلوز غوميز لإدارة نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي يجمعه ببرشلونة يوم 27 مايو الحالي في ملعب فسنتي كالديرون، في العاصمة مدريد.

وأدّى تعيين الحكم لغضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أنصار ديبورتيفو ألافيس، لأن الحكم معروف لدى عشاق برشلونة ويتفاءلون بقيادته للقاءات فريقهم الذي لم يخسر أبدًا أي لقاء قاده لبرشلونة.

وكتب بعض عشاق ديبورتيفو ألافيس على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تؤكد أن اللقاء النهائي كان صعبًا على فريقهم، لكن بعد تعيين كلوز غوميز أصبح مستحيلًا ويحتاجون لمعجزة لتخطي برشلونة.

وأدار غوميز اللقاء الأخير بين الفريقين والذي انتهى لفائدة برشلونة بنتيجة 6/0، كما يعد حكمًا ضد ريال مدريد، ويتذكر عشاق الفريق الملكي نهائي كأس الملك في 2013 على أرض ملعبهم سانتياغو برنابيو أمام أتلتيكو مدريد والخسارة 2/1 وطرد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والنجم كريستيانو رونالدو.