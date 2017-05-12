هل يحرم خيسي رودريغيز برشلونة من الفوز بالدوري الإسباني

المصدر: إرم نيوز

اعترف خيسي رودريغيز، لاعب فريق لاس بالماس الحالي وريال مدريد السابق، برغبته في التسجيل في مرمى برشلونة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني، من أجل إهداء لقب البطولة إلى النادي الملكي.

وقال خيسي، في تصريحات لصحيفة “ماركا” المدريدية: “أريد تسجيل هدف في كل مباراة، وأرغب كثيرًا في هز شباك برشلونة وإعطاء اللقب لريال مدريد، لن أكذب لأن هدفي هو اللعب بصورة جيدة ومساندة زملائي”.

وتابع: “الثلاثي الهجومي لبرشلونة، لويس سواريز ونيمار وليونيل ميسي، المعروف باسم “MSN”، على مستوى عالٍ يقترب من لاعبي ريال مدريد، كما أن دكة احتياط الفريقين قوية للغاية، برشلونة وريال مدريد يمتلكان تشكيلتين تختلفان تمامًا عن البقية”.

ويتساوى برشلونة وريال مدريد في النقاط، حيث يملك كل منهما 84 نقطة، لكن الفريق الملكي لديه مباراة مؤجلة.