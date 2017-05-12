راموس يطالب رونالدو بخداع الحكم لطرد لاعب أتلتيكو مدريد (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

نشرت وسائل الإعلام الإسبانية لقطات فيديو نقلتها محطة تلفزيونية محلية لسيرجيو راموس قائد ريال مدريد وهو يطلب من زميله كريستيانو رونالدو أن يحاول استفزاز غابي لاعب أتلتيكو مدريد في لقاء الفريقين في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وأمام جماهير صاخبة في استاد فيسنتي كالديرون وقتال شرس من لاعبي أتلتيكو مدريد لم يتمكن ريال مدريد من تكرار هيمنته على المباراة كما فعل في فوزه بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي لكنه تأهل بفضل خبرته إلى نهائي دوري الأبطال.

وفي غضون 16 دقيقة تقدم أتلتيكو بهدفين بفضل ضربة رأس من ساؤول نيغيز وركلة جزاء من أنطوان غريزمان ليحيي آماله في تحقيق انتفاضة لكن ريال لم يشعر بالرهبة.

وانتظر بطل أوروبا 11 مرة، الذي كان يخوض الدور قبل النهائي للمرة السابعة على التوالي، حتى يتراجع أداء أتلتيكو ليوجه إيسكو الضربة القاضية قبل نهاية الشوط الأول ويعدل النتيجة 2-1 ويتفوق ريال 4-2 في مجموع المباراتين ويتأهل للنهائي للمرة الـ 15.

وخلال الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر راموس وهو يشير إلى رونالدو بمرفقه ثم يميل برأسه للخلف وهي إشارات تعني نصحه للدون بضرب غابي بالكوع لاستفزازه ثم ادعاء السقوط حتى يشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية للاعب أتلتيكو.

وارتكب لاعب أتلتيكو المخضرم عدة أخطاء مع رونالدو بعد هذه الواقعة لكنه تجنب البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الطرد.