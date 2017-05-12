برشلونة يتربص.. وريال مدريد يستعد لمباراة حاسمة في الدوري الإسباني

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

يستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية بعد غدٍ الأحد حيث يبحث المدرب الفرنسي زين الدّين زيدان عن أول لقب للنادي الملكي في الدوري الإسباني لكرة القدم منذ 2012.

وبعد الإطاحة بأتلتيكو مدريد من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا أمس الأول الأربعاء، يطمح الريال لحصد ثنائية الدوري ودوري الأبطال، حيث أن الفوز على إشبيلية تحت قيادة مدربه خورخي سامباولي على ملعب سانتياغو برنابيو، سيجعل النادي الملكي على حافة تكرار إنجاز لم يتحقق منذ 59 عامًا.

إشبيلية هو أصعب مواجهة تنتظر ريال مدريد والفوز عليه سيضع قدمًا للفريق على منصة التتويج على حساب برشلونة الذي فاز باللقب في العامين الأخيرين.

ويلتقي برشلونة تحت قيادة مدربه لويس إنريكي مع لاس بالماس على ملعب جران كاناريا، في نفس الوقت الذي يلعب فيه الريال مع إشبيلية ، بحثًا عن تحقيق الفوز وكذلك الفوز في المواجهة الأخيرة في الموسم أمام إيبار على أمل أن يتعثر الريال من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.

ويقتسم الفريقان صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، ولكن ريال مدريد يمتلك مباراة مؤجلة.

ويشعر لاعبو الريال بالإنهاك بعد الموقعة المثيرة أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت بفوز الأخير 2 /1 ولكن الريال تفوق 4 /2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب للمربع الذهبي لدوري الأبطال بعد أن حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 3/صفر.

وحذّر زيدان قائلاً: “لم نفز بأي شيء بعد، لدينا يوم راحة ثم علينا الاستعداد لمباراة يوم الأحد”.

ويغيب الجناح الويلزي غاريث بيل عن مباراة إشبيلية بسبب الإصابة وكذلك الحال بالنسبة للظهير داني كارفاخال، مما يعني أن الريال سيعتمد على طريقة 4/4/2 وهي نفس طريقة اللعب التي لعب بها في أوروبا.

إشبيلية بعد تلاشي أحلامه في الصعود إلى منصة التتويج على المستويين المحلي والقاري، يسعى إلى إنهاء الموسم في المربع الذهبي من أجل التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

ويتقدم إشبيلية صاحب المركز الرابع بفارق ست نقاط عن فياريال صاحب المركز الخامس قبل جولتين من نهاية الموسم، وبالتالي فإن التعادل يكفيه في أي من المباراتين الأخيرتين لكي ينهي الموسم في المركز الرابع.

وقال غابريل ميركادو مدافع إشبيلية “حقيقة أن ريال مدريد اقترب من حسم اللقب ولن يمنحنا أي عطايا، ولكننا ننافس على التأهل إلى دوري الأبطال”.

وأضاف: “سنذهب بكل أسلحتنا، وسنقاتل ونقدم مباراة رائعة من أجل تأمين إنهاء الموسم في مركز جيد”.

ولا يعاني برشلونة من أزمات حقيقية مع الإصابات حيث يفتقد فقط اليكس فيدال ورافينيا وجيريمي ماثيو، كما يغيب سيرجي روبرتو للإيقاف.

وفي مباريات أخرى في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني يلتقي إسبانيول مع فالنسيا وأوساسونا مع غرناطة غدًا السبت.

أما يوم الأحد فيلتقي ديبورتيفو الافيس مع سيلتا فيغو وأتلتيك بيلباو مع ليغانيس وفياريال مع ديبورتيفو لاكورونا وريال سوسيداد مع ملقة وريال بيتيس مع اتلتيكو مدريد وايبار مع سبورتيغ خيخون.